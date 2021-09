Política Cai confiança da população nas instituições e nos três Poderes, mostra Datafolha 50% dos entrevistas possuem desconfiança na Presidência da República, segundo levantamento dos dias 13 a 15 deste mês

Em meio à tensão política, ao choque entre Poderes e à longa crise sanitária, caiu a confiança do brasileiro em relação a diversas instituições do país, aponta o Datafolha. Pesquisa do instituto feita dos dias 13 a 15 deste mês mostra que, em relação ao levantamento anterior, realizado em julho de 2019, subiu a desconfiança da população acerca do Executivo, Legisl...