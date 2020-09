Política Caça Gripen comprado da Suécia faz seu primeiro voo no Brasil O avião fará o traslado de Navegantes (SC), onde chegou no domingo (20) após quase 21 dias em um navio, para Gavião Peixoto (SP)

O primeiro caça Gripen da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou às 14h04 desta quinta (23) para seu voo inaugural no espaço aéreo do Brasil. O avião fará o traslado de Navegantes (SC), onde chegou no domingo (20) após quase 21 dias em um navio vindo da Suécia, para Gavião Peixoto (SP). A cidade paulista sedia a unidade de produtos militares da Embraer, a fabricant...