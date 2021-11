Política Cúpula do PDT consentiu com voto nos Precatórios, que revoltou oposição Arthur Lira demonstrou surpresa com reação de Ciro Gomes; esquerda ainda tenta derrubar texto

A cúpula do PDT consentiu com o voto favorável de deputados do partido à PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios, aprovada pela Câmara em 1º turno na madrugada desta 5ª feira (4.nov.2021). O partido deu 15 votos favoráveis à proposta. Outra sigla da esquerda, o PSB, também teve setores apoiando o projeto, mas em proporção menor –10 votos. O texto ...