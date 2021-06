Política Cúpula da segurança de Pernambuco monitorava câmeras no momento de ação da PM em protesto O governo identificou o policial que disparou um tiro de bala de borracha no olho do adesivador Daniel Campelo da Silva, 51.

A cúpula da segurança pública em Pernambuco estava no centro de monitoramento de câmeras da Secretaria de Defesa Social no momento em que policiais militares atacaram manifestação pacífica contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O protesto na capital pernambucana, ocorrido na manhã do sábado (29), foi encerrado com bombas de gás lacrimogêneo e tiros de bal...