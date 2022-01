Política Câmara voltará a adotar trabalho remoto por causa da ômicron, diz Lira As atividades dos deputados federais deverão ser retomadas a partir do dia 2 de fevereiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta segunda-feira (17) que a Casa legislativa vai voltar a adotar o trabalho remoto até o Carnaval, por causa do avanço da variante ômicron. A Câmara está atualmente em recesso parlamentar. As atividades dos deputados federais deverão ser retomadas a partir do dia 2 de fevereiro. Lira usou suas r...