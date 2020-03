Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

A Câmara Municipal de Palmas prorroga o ponto facultativo na Casa de Leis até a próxima sexta-feira, 3 de abril.

De acordo com a câmara, apesar da prorrogação, durante esta semana poderão ocorrer sessões ordinárias de forma restrita – sem a presença de público no auditório, nas tribunas de honra e na área de imprensa – em conformidade com a deliberação da Mesa Diretora.

A Casa de Leis ainda informa que os servidores dos veículos de comunicação e os demais interessados em acompanhar as sessões, deverão fazê-lo por intermédio do site oficial da Casa Legislativa: http://www.palmas.to.leg.br, no link “transmissão ao vivo”.