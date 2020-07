Política Câmara Municipal de Araguanã homologa duas candidatas mulheres para eleição indireta no domingo, 2 Vereadora Irene Duarte, a Nilva, (PSD) atual prefeita interina, e a ex-primeira-dama Raimunda Leite (PSC) encabeçam duas chapas que disputarão eleições no domingo, 2, para mandato até 31 de dezembro

Os oito vereadores da cidade de Araguanã, às margens do Rio Araguaia, no norte do Tocantins irão escolher no domingo uma mulher para comandar o município até 31 de dezembro de 2020. A mesa diretora da Câmara Municipal analisou as impugnações e homologou duas candidatas. Atual prefeita interina, a pescadora Irene Rodrigues Ramos Duarte, a Nilva (PSD)...