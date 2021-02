Política Câmara e Senado escolhem novos dirigentes nesta segunda-feira Eleições serão presenciais e voto é secreto

Deputados e senadores se reúnem nesta segunda-feira, 1°, para definir quem comandará as duas casas nos próximos dois anos. O Senado será a primeira casa a definir o novo presidente. Lá a eleição está marcada para começar as 14h. Já a Câmara começa a definir quem será o futuro presidente a partir das 19h. Por definição das mesas diretoras das duas casas, ambas as e...