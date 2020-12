Política Câmara de Vereadores rejeita prestação de contas de exercício de 2013 do ex-prefeito Amastha Prestação tinha parecer prévio do TCE

A Câmara Municipal de Palmas rejeitou a prestação de contas consolidadas do exercício financeiro 2013 do Executivo Municipal referente ao exercício do ex-gestor, Carlos Enrique Franco Amastha. A rejeição ocorreu nesta semana em votação nominal e secreta com resultado de 13 a 4 votos. Essa prestação tinha parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado...