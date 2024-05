Política Câmara de Vereadores cassa os mandatos do prefeito e vice de Formoso do Araguaia Heno Rodrigues da Silva (PTB) e Israel Borges Nunes (Republicanos) foram julgados por infrações político-administrativas e crimes de responsabilidade no âmbito de contrato do transporte escolar.

A câmara de vereadores de Formoso do Araguaia, sudoeste do estado, decidiu cassar os mandatos do prefeito Heno Rodrigues da Silva (PTB) e do vice-prefeito Israel Borges Nunes (Republicanos). Eles foram julgados por infrações político-administrativas e crimes de responsabilidade no âmbito de contrato do transporte escolar. A sessão extraordinária foi realizada na noi...