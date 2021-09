Política Câmara de Santa Tereza reaprecia e aprova contas reprovadas de ex-prefeito e vira alvo de inquérito Promotora Renata Rampanelli abriu investigação para apurar nova análise e aprovação das contas de 2015 e 2016, do ex-prefeito Trajano Neto, antes rejeitadas

Ex-prefeito de Santa Tereza entre 2009 e 2016, Trajano Pereira Neto (MDB) teve as contas de sua gestão dos anos 2015 e 2016 reprovadas pela Câmara Municipal da cidade em sessão realizada no dia 31 de agosto do ano passado. Inconformado com o resultado, em março deste ano ele pediu a reapreciação das contas, alegando que o Legislativo não teria oportunizado o cont...