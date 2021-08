Política Câmara de Palmas vai ao TJ para anular sentença que obriga paridade entre comissionados e efetivos Ação da procuradoria da Casa é uma rescisória (que anula uma sentença) entrou nesta quarta-feira e está com o juiz Jocy Gomes de Almeida, substituto do desembargador Ronaldo Eurípedes, afastado pelo STJ

A Câmara Municipal de Palmas ingressou na noite de quarta-feira, 11, com uma ação rescisória no Tribunal de Justiça em busca de uma liminar que suspenda a decisão do próprio TJTO que validou o julgamento de primeira instância obrigando o Legislativo da Capital a reduzir os cargos em comissão na proporção de 50% com os cargos efetivos. Após a sentença e uma ...