Política Câmara de Palmas diz que abriu processo de exoneração de assessor parlamentar preso Alcimar Souza, 49 anos, está preso na CPP de Palmas por ser réu em crime de homicídio cometido em 2001 em Goiânia (GO)

A Câmara Municipal de Palmas disse que já procedeu com o processo de exoneração do assessor parlamentar da Câmara de Palmas, Alcimar Souza da Silva, 49 anos, que está preso na Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP). Preso deste a quarta-feira, 11, o Silva responde por um inquérito de porte ilegal de arma em Goiânia (GO). Conforme a nota enviada ao JTO...