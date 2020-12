Política Câmara de Palmas convocação sessões extras até o dia 31 para votar orçamento e salários Os palmenses pagam um salário básico a cada um dos 19 vereadores de R$ 12.661,13; de R$ 24.056,15 para a prefeita e R$ 19.244,92 ao vice e R$ 15.155,37 para cada secretário

A Câmara Municipal de Palmas aprovou por unanimidade nesta terça-feira, 15, a convocação de sessões extraordinárias feitas pelo presidente Marilon Barbosa (DEM). As sessões extras começam nesta quarta-feira, 16, e vão até o dia 31 de dezembro, segundo comunicado divulgado no site do Legislativo. “Dentre as matérias que serão deliberadas nas sessõ...