Política Câmara aprova Orçamento da União de 2021 Meta de déficit primário do governo é de R$ 247,1 bilhões

Em sessão do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (25), por 346 favoráveis, 110 contra e uma abstenção, o projeto de lei do Orçamento da União para 2021. A matéria estabelece as receitas e despesas federais previstas para este ano. Após a aprovação do texto base, os deputados rejeitaram dois destaques, um deles apresentado pelo PSOL e...