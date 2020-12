Política Câmara aprova liberação de R$ 1,9 bilhão para compra de vacinas contra Covid-19 Verba é destinada à aquisição de 100 milhões de doses da imunização da Universidade de Oxford

A Câmara aprovou nesta quarta-feira (2) a liberação de R$ 1,9 bilhão para a compra e a produção de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida pela Universidade Oxford, no Reino Unido, e a farmacêutica britânica AstraZeneca. Com esse montante, seria possível vacinar quase metade da população do Brasil. Essa parceria foi an...