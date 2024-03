Política Brasil negocia com França acordo para combustível nuclear de submarino, diz Itamaraty O Prosub faz parte de um acordo de parceria estratégica assinado entre França e Brasil em 2008

O Itamaraty afirmou nesta sexta-feira (22) que o governo do Brasil está em conversas com a França para que o país europeu coopere inclusive na parte do combustível nuclear do submarino "Álvaro Alberto", em desenvolvimento no âmbito do Prosub (o programa brasileiro de submarinos). "Com relação ao primeiro ponto [da pergunta], do combustível nuclear [do submarino] e da c...