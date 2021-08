O TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que os ministérios da Defesa e da Economia justifiquem o uso de dinheiro do SUS (Sistema Único de Saúde) destinado a cobrir gastos com a pandemia de Covid-19 para custear despesas de militares não relacionadas à crise sanitária.

O jornal o Estado de S. Paulo teve acesso a um despacho do ministro Bruno Dantas, da última segunda-feira (2), que informa a apuração de possíveis irregularidades no uso dos recursos do Ministério da Saúde, em 2020, pelo Ministério da Defesa.

A suspeita de uso indevido dos recursos surgiu depois da publicação do texto “E se a CPI da Covid-19 no Senado investigasse o caos fiscal do SUS?“, de autoria da procuradora do MPC-SP (Ministério Público de Contas de São Paulo), Élida Graziane Pinto, no site do ConJur (Justiça e Direito, Consultor Jurídico), no começo de junho.

Depois da divulgação do artigo, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) encaminhou um ofício ao presidente da CPI, o senador Omar Aziz (PSD-AM), solicitando o relatório para análise do grupo.

O documento mostrou que o Ministério da Defesa ficou com R$ 435,5 milhões do fundo liberado pela União para combate à pandemia. Os gastos foram feitos com itens de rotina, como:

R$ 58 mil com material odontológico

R$ 5,99 milhões com contas de consumo (energia elétrica, água e gás) e serviços domésticos

R$ 25,5 mil com material de coudelaria ou de uso zootécnico

R$ 1 milhão com uniformes

R$ 225,9 mil com roupas de cama, mesa e banho

R$ 6,2 milhões com manutenção e conservação de bens imóveis R$ 100 milhões com despesas médico-hospitalares com materiais e serviços em hospitais militares

Sobre o último item listado acima, Élida pontua que não há provas “de que foram gastos em benefício da população em geral, ao invés de apenas atender aos hospitais militares, os quais se recusaram a ceder leitos para tratamento de pacientes civis com Covid-19“.

O uso do crédito extraordinário para pagar gastos cotidianos é apontado como irregular. A procuradora menciona que a União liberou R$ 69,88 bilhões para o enfrentamento da pandemia, sendo R$ 63,74 bilhões para o Ministério da Saúde. Desse total, o SUS só gastou R$ 41,75 bilhões, “porque o governo federal deixou de executar praticamente o expressivo saldo de R$22 bilhões em relação aos créditos extraordinários abertos no Orçamento de Guerra (Emenda 106/2020) no ano passado“.

“É preciso que a CPI da Pandemia, o MPF (Ministério Público Federal), o TCU (Tribunal de Cotas da União) e o CNS (Conselho Nacional de Saúde) apurem, mais detidamente, a motivação e a finalidade de várias despesas oriundas de recursos do Fundo Nacional de Saúde realizadas por diversos órgãos militares“, recomendou a procuradora.

No despacho, Bruno Dantas deu um prazo de 15 dias para que o Ministério da Defesa, do general Walter Braga Netto, e o da Economia, de Paulo Guedes, detalhem o motivo pelo qual os recursos foram transferidos para cobrir custos corriqueiros dos militares.

As pastas ainda não se manifestaram sobre o caso.