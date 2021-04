Política Braga Netto assume Defesa com Exército ressentido e crítico a gestos de Bolsonaro na pandemia Crise militar começou quando o presidente demitiu o general da reserva, Fernando Azevedo do cargo de ministro da Defesa

O general da reserva Walter Braga Netto tomou posse no cargo de ministro da Defesa nesta terça-feira (6), na presença de Jair Bolsonaro e com parte expressiva da cúpula do Exército ainda ressentida com a troca dos principais postos de comando efetuada pelo presidente na semana passada. A ação detonou a maior crise militar já vista desde a redemocratização. Generais que in...