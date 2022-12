Política Bomba era plano com manifestantes do QG para estado de sítio, diz preso em Brasília Bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa afirmou em depoimento à Polícia que ele planejou, com manifestantes, instalação de explosivos em pelo menos dois locais da capital federal

O bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa afirmou em depoimento à Polícia Civil que ele planejou com manifestantes do QG (Quartel General) no Exército a instalação de explosivos em pelo menos dois locais da capital federal para "dar início ao caos" que levaria à "decretação do estado de sítio no país", o que poderia "provocar a intervenção das Forças Armadas". Na versão...