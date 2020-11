Política Bolsonaro vota no segundo turno das eleições municipais no Rio Sessão eleitoral fica em escola na Vila Militar

O presidente Jair Bolsonaro votou hoje (29), pouco depois das 10h30, no segundo turno das eleições municipais no Rio de Janeiro. A sessão eleitoral de Bolsonaro fica na Escola Municipal Rosa da Fonseca, dentro da Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste da cidade. O esquema de segurança foi reforçado no local neste domingo. Por causa da pre...