Política Bolsonaro vê cabelo black power de apoiador e diz: “Estou vendo uma barata” Ao cumprimentar o apoiador, Bolsonaro o chama de “cabeludo”, fala sobre “piolho” e pergunta se tem cloroquina guardada ali

