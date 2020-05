Política Bolsonaro torna sem efeito a recondução de Mantovani para a Funarte A decisão do presidente atendeu a pressões de dentro e de fora do Planalto.

O presidente Jair Bolsonaro tornou sem efeito o ato do chefe da Casa Civil, general Walter Braga Neto, que renomeou para a presidência da Funarte o maestro Dante Mantovani, afastado do cargo logo após a posse da nova secretária de Cultura, Regina Duarte. A decisão de Bolsonaro atendeu a pressões de dentro e de fora do Planalto. Está previs...