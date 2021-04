Política Bolsonaro tira Pazuello de Manaus e o traz de volta para trabalhar em Brasília O general deixou a 12ª Região Militar, em Manaus, para se tornar adido da Secretaria Geral do Exército, na capital federal

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello voltará a trabalhar em Brasília. O general deixou a 12ª Região Militar, em Manaus (AM), para se tornar adido da Secretaria Geral do Exército, na capital federal. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (23). Pazuello foi ministro da Saúde de maio de 2020 a 15 de março de 2021. Estava atuando na ...