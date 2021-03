Política Bolsonaro tenta ganhar tempo para não ceder a pressões do centrão A insatisfação da cúpula das siglas com o governo não se esgota no desejo de ver Ernesto Araújo fora do comando do Ministério das Relações Exteriores

Depois de uma semana que definiu como "bastante complicada", o presidente Jair Bolsonaro tem nos próximos dias a missão de contornar queixas do centrão enquanto ganha tempo para buscar soluções e não ceder de imediato à crescente pressão do bloco, que hoje lhe garante alguma estabilidade no Congresso. A insatisfação da cúpula das siglas com o governo não se esgota...