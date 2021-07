Política Bolsonaro tem alta após cinco dias internado em hospital de São Paulo Presidente chegou na quarta (14) com quadro de obstrução intestinal.

O presidente Jair Bolsonaro teve alta neste domingo (18) após cinco dias internado num hospital de elite de São Paulo, o Vila Nova Star. Ele chegou na quarta (14) com quadro de obstrução intestinal. Segundo boletim médico, "ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente". Capitão do time que cuidou do presidente, o cirurgião Antonio Mac...