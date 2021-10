Política Bolsonaro sanciona projeto que abranda Lei de Improbidade Dentre as mudanças, só será considerado crime quando ficar comprovada intenção

O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que abranda a Lei de Improbidade Administrativa e exige que se comprove a intenção de lesar a administração pública para que se configure crime. O ato foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26). O texto foi aprovado pela Câmara no começo de agosto. Dentre as mudanças, estabelece que ap...