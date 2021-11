Política Bolsonaro quer chapa do PL com Tarcísio no Governo de SP e Salles no Senado A chapa dos sonhos de Bolsonaro tem Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura para o governo do estado e Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, para o Senado.

Para filiar Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, deixou costuras da eleição paulista nas mãos do mandatário e aceitou lançar Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) para o Governo de São Paulo. A definição da chapa, porém, depende ainda de uma resposta do ministro, que resiste a enfrentar a empreitada. A expectativa no entorno do presidente é que ...