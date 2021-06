Política Bolsonaro pedirá investigação sobre “supernotificação” de mortes por covid Segundo o presidente, houve superdimensionamento do número de mortes pela doença para justificar pedidos de mais recursos federais

Com mais de 474 mil mortes causadas pela covid-19 no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (8) que determinará uma investigação sobre os registros de óbitos causados pelo vírus no país. O chefe do Executivo afirmou que há um “enorme” e “fortíssimo” indício de supernotificação das mortes. Ele disse ainda que o governo deve “ir para cima” e...