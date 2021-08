Política Bolsonaro pede para Exército matricular filha em colégio militar sem passar por processo seletivo Segundo o Exército, o comandante ainda não proferiu uma decisão a respeito do pedido

O presidente Jair Bolsonaro pediu ao comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que dê tratamento especial à filha dele, Laura Bolsonaro, 10, e que a criança seja matriculada no Colégio Militar de Brasília de forma excepcional, sem passar pelo processo seletivo a que são submetidos meninos e meninas que disputam as vagas abertas na unidade de e...