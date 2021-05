Política Bolsonaro pede a Exército que não puna Pazuello e amplia a crise Impasse entre Planalto e Exército chega a ponto crítico; generais veem 'desfaçatez' de ex-ministro

Jair Bolsonaro disse ao comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que não quer ver o ex-ministro Eduardo Pazuello (Saúde) punido por participar de um ato em favor do presidente no Rio de Janeiro domingo passado (23). A sinalização foi dada ao comandante durante a viagem de ambos a São Gabriel da Cachoeira (AM), onde Bolsonaro foi in...