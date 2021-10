Política Bolsonaro oscila entre partidos do centrão, mas avança sobre filiação ao PP Interlocutores disseram que a probabilidade de filiação ao PP é grande

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) avançou nas conversas para sua filiação ao PP em reunião no Palácio do Planalto, segunda-feira (25), com o ministro Ciro Nogueira e seu filho senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também acompanhou a encontro, que foi fora da agenda das autoridades, apesar de não estar partic...