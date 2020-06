Política Bolsonaro nomeia indicado do Centrão para o FNDE Nomeação foi publicada na edição desta segunda-feira (1º) do Diário Oficial da União

O governo nomeou o chefe do gabinete do senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI), Marcelo Lopes da Ponte, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que tem um orçamento de R$ 29,4 bilhões neste ano. A nomeação foi publicada na edição desta segunda-feira, 1, do Diário Oficial da União. Ele vai substituir Karine Silva dos Santos, que oc...