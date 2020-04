Política Bolsonaro nomeia André Mendonça no Ministério da Justiça e Alexandre Ramagem na PF Leal ao Planalto, novo ministro era o advogado-geral da União e tem trânsito com ministros do STF; Ramagem é amigo de Carlos Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou, nesta terça-feira, 28, André Mendonça, que ocupava a Advocacia-Geral da União, para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, no lugar de Sérgio Moro. Em edição do Diário Oficial da União, também consta a nomeação do delegado da Polícia Federal Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da PF. Jose Levi, a...