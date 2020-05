Política Bolsonaro nega interferência na PF, se exalta e manda jornalistas 'calarem a boca' Presidente demonstrou irritação ao ser perguntado sobre troca do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro

Um dia após nomear o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Souza, o presidente Jair Bolsonaro negou nesta terça-feira, 5, interferência no órgão de investigação e se exaltou com jornalistas quando questionado se havia determinado a troca do superintendente do Rio de Janeiro. "Cala a boca", gritou o presidente nas três vezes que foi indagado sobre o assu...