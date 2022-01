Política Bolsonaro não precisa de cirurgia, mas segue sem previsão de alta, diz hospital Bolsonaro foi internado com obstrução intestinal na madrugada de segunda-feira (3), interrompendo suas férias no litoral de Santa Catarina

O Hospital Vila Nova Star, onde Jair Bolsonaro (PL) está internado em São Paulo, descartou a necessidade de uma cirurgia e informou, nesta terça-feira (4), que a obstrução no intestino do presidente se desfez. Bolsonaro segue, contudo, sem previsão de alta. "A evolução do paciente clínica e laboratorialmente segue satisfatória e será iniciada hoje uma dieta líquid...