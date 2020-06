Política Bolsonaro muda data da exoneração de Weintraub após pedido de investigação Com a correção, o novo decreto informa que Weintraub foi exonerado "a partir de 19 de junho de 2020"

O governo federal retificou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira a data de exoneração de Abraham Weintraub do cargo de ministro da Educação. A saída de Weintraub do governo foi publicada no sábado, dia 20, horas depois de o então ministro desembarcar em solo norte-americano. Com a correção, o novo decreto informa que Weintraub foi exonerado "a partir de...