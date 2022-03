Política Bolsonaro lança programa em Porto Nacional e promete empenho na construção da ponte de Caseara Governador Wanderlei Barbosa e o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Gama, aproveitaram a ocasião para pedir federalização de rodovias e a emancipação do distrito de Luzimangues

Em visita ao município de Porto Nacional para o lançamento do Programa DNA do Brasil Talentos, o presidente e pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o Governo Federal vai se empenhar pela construção da ponte de Caseara. Na ocasião, uma comissão composta políticos, empresários e entidades classistas dos estados do Tocantins, Pará e Mato Grosso havia r...