Política Bolsonaro inclui Mourão em reunião com ministros pela primeira vez no ano Desde o início do ano, o vice-presidente não participava de encontros com a equipe ministerial

O presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e ministros participaram na manhã desta terça-feira (6) da cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional no Palácio da Alvorada. O chefe do Executivo e os demais membros do governo se reuniram em seguida na residência oficial. O compromisso não estava previsto na agenda oficial de Bolsonaro. Esse é o pr...