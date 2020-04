Política Bolsonaro ignora possível saída de Moro durante Live nesta quinta-feira Presidente ainda não se manifestou sobre o assunto em nenhuma rede social

O presidente Jair Bolsonaro ignorou a possível saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, em live semanal no Facebook nesta quinta-feira, 23. “Vai ser uma live bastante rápida e o assunto do momento. O auxílio emergencial”, anunciou Bolsonaro no início da transmissão ao vivo que contou com a participação do presidente da Caixa Econômica F...