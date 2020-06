Política Bolsonaro formaliza general Eduardo Pazuello como ministro interino da Saúde Decreto que nomeia Pazuello ministro interino também exonera o general do cargo anterior na pasta, o de secretário executivo

O presidente Jair Bolsonaro formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (3) o nome do general Eduardo Pazuello para exercer, interinamente, o cargo de ministro de Estado da Saúde. O decreto que nomeia Pazuello ministro interino também exonera o general do cargo anterior na pasta, o de secretário executivo. A confirmação de Pazuello no posto ocorre 19 ...