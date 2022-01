Política Bolsonaro falta a depoimento na PF e recorre ao STF contra decisão de Moraes Em seu lugar, compareceu o advogado-geral da União, Bruno Bianco, que apresentou um documento alegando o direito de ausência do presidente no interrogatório

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu não prestar depoimento à Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (28) e irá recorrer, no Supremo Tribunal Federal, da decisão do ministro Alexandre de Moraes. O depoimento do presidente estava marcado para as 14h. Em seu lugar, compareceu o advogado-geral da União, Bruno Bianco, que apresentou um documento alegando o direit...