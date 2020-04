Política Bolsonaro evita comentar demissão na PF e diz que 'imprensa errou tudo' No Twitter, presidente destaca que legislação estabelece ser sua função nomear diretor-geral do órgão; tradição é que escolha seja do ministro da Justiça

Horas após o Diário Oficial da União (DOU) confirmar a saída de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro se recusou a comentar a demissão ao deixar o Palácio do Alvorada na manhã desta sexta-feira, 24, e rebateu dizendo que a imprensa “errou tudo” no dia anterior. Às 11h, o ministro da Justiça, Sergio Moro, dará uma entrevista c...