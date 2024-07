Política Bolsonaro e suposto informante na Receita tiveram 6 encontros no Alvorada e no Planalto Ex-presidente citou na reunião para blindar Flávio a existência de canal extraoficial com um coronel do Exército

Um coronel da reserva do Exército que teve ao menos seis reuniões fechadas com Jair Bolsonaro (PL) nos palácios do Planalto e da Alvorada em 2019 é o informante citado pelo ex-presidente na reunião que tratou do caso das "rachadinhas" que atingia Flávio Bolsonaro, dizem pessoas que acompanharam de perto esses episódios. Na última segunda-feira (15), ...