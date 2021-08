Política Bolsonaro diz que voto impresso será derrotado na Câmara O chefe do Executivo afirmou que o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, “apavorou” alguns parlamentares que, segundo ele, “deve alguma coisa na Justiça, no Supremo”

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (9) que a proposta de voto impresso deverá ser rejeitada no Plenário da Câmara dos Deputados. Deu a declaração em entrevista à rádio Brado, da Bahia, conhecida por ser bolsonarista. O chefe do Executivo ainda afirmou que o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Luís Roberto Barroso, que também é ministro d...