Política Bolsonaro diz que vacina vinda da Índia 'amanhã mesmo começa a chegar a seu destino' Os 2 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca deixaram o país rumo ao Brasil às 20h de quinta (21)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quebrou seu jejum de cerca de sete meses sem falar com a imprensa na porta do Palácio da Alvorada para responder a algumas perguntas sobre vacina contra Covid-19 na manhã desta sexta-feira (22). Acompanhado de deputados da bancada ruralista que tomaram café da manhã com ele, Bolsonaro disse que, caso as 2 milhões de doses ...