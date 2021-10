Política Bolsonaro diz que privatização da Petrobras “entrou no radar” do governo O presidente afirmou porém que o processo de venda é uma “complicação enorme”

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (25) que a privatização da Petrobras “entrou no radar” do governo, mas que o processo é uma “complicação enorme”. O presidente disse que a venda da petroleira pode criar um monopólio de um ente privado e não trazer melhoras para o consumidor final. “Isso [privatização da Petrobras] entrou no nosso radar. Mas pr...