Política Bolsonaro diz a influenciador que não seria difícil acertar tiro em alvo 'gordinho' como ele Moura compartilhou um vídeo em que Bolsonaro tenta atirar com um revólver, mas parece ter dificuldades e não consegue em um primeiro momento

Jair Bolsonaro (PL) escreveu nas redes sociais nesta segunda-feira (7) que não seria difícil acertar um tiro em um alvo que fosse "gordinho" como o influenciador Cauê Moura, que havia criticado as habilidades do presidente no manuseio de uma arma de fogo. Moura compartilhou um vídeo em que Bolsonaro tenta atirar com um revólver, mas parece ter dificuldades e não ...