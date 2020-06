Política Bolsonaro discute saída 'menos traumática' de Weintraub do Ministério da Educação Os dois têm um encontro marcado às 16h no Palácio do Planalto

O presidente Jair Bolsonaro discute nesta segunda-feira (15), uma saída para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deixar o governo de maneira menos traumática. Os dois têm um encontro marcado às 16h no Palácio do Planalto. Até lá, opositores e aliados do ministro, incluindo os filhos do presidente, apresentam seus argumentos contra e a favor a permanência d...