Bolsonaro deseja partido cristão e de direita, mas setor do Patriota resiste

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que está em negociação para se filiar ao Patriota, querem incluir no DNA da sigla valores cristãos e uma posição contrária à legalização do aborto, em um movimento para tentar reconquistar votos de evangélicos para a eleição de 2022. O plano também deve visar que o estatuto do partido incorpore símbolos da direit...